Cronaca martedì 25 gennaio 2022 ore 12:58

Al Lotti una impennata di ricoveri Covid

In un giorno più 28 per cento di letti occupati nell'ospedale pontederese. Resta stabile il numero di pazienti assistiti in terapia intensiva

PONTEDERA — In 24 ore il reparto Covid-19 dell'ospedale Lotti ha assistito a un'impennata di ricoveri, passando dai 35 pazienti di ieri ai 45 di oggi. Dieci assistiti in più, che tradotti in termini percentuali portano ad un significativo +28,6 per cento. Di questi pazienti con Covid-19 restano tuttavia 3, quanti ieri, quelli assisti in terapia intensiva all'interno del nosocomio di Pontedera. I toscani ricoverati con Covid-19 oggi sono complessivamente 1.486 (8 in più rispetto a ieri), 125 dei quali in intensiva. Scorrendo i dati odierni, il Lotti di Pontedera è l'ospedale toscano che registra il maggior aumento quotidiano di ricoveri Covid.