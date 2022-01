La Valdera conta 190 nuovi contagi giornalieri

Il dettaglio per Comune delle nuove positività al coronavirus rilevate giornalmente sul territorio e comunicate oggi, 24 Gennaio

PONTEDERA — Sono 190 le nuove positività al coronavirus Sars-Cov2 rilevate nelle ultime 24 ore fra la popolazione residente in Valdera. Ieri i nuovi casi Covid erano stati 400, anche a fronte di un maggior numero di tamponi analizzati.

Questa la ripartizione dei nuovi casi per Comune di residenza, in ordine per tasso di incidenza giornaliero sulla popolazione: Ponsacco 39 (tasso: 253,34 per 100mila abitanti), Capannoli 16, Casciana Terme Lari 27, Calcinaia 25, Palaia 7, Pontedera 39, Bientina 11, Santa Maria a Monte 15, Peccioli 4, Lajatico 1, Terricciola 3, Buti 3.

In Toscana, sempre nelle ultime 24 ore, sono stati accertati complessivamente 5.603 nuovi casi di positività al virus, 570 dei quali riguardanti residenti in provincia di Pisa.