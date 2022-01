400 casi Covid nelle ultime 24 ore in Valdera

Il dettaglio dei Comuni circa l'andamento del contagio tra ieri e oggi. Il tasso di incidenza più alto si registra a Capannoli, il più basso a Chianni

PONTEDERA — Tra ieri e oggi, in Valdera, sono stati registrati 400 nuovi casi di positività al Coronavirus. Ieri, al contrario, i contagi accertati in 24 ore erano stati 437. Questa la ripartizione dei nuovi casi per Comune di residenza, in ordine per tasso di incidenza giornaliero sulla popolazione:



Capannoli 38 (tasso di incidenza di 595,80 casi per 100.000 abitanti), Terricciola 22 Casciana Terme Lari 55, Bientina 36, Ponsacco 62, Calcinaia 38, Palaia 12, Peccioli 12, Pontedera 74, Buti 14, Santa Maria a Monte 33, Lajatico 2, Chianni 2 (tasso di incidenza pari a 149,59).



In Toscana, nelle ultime 24 ore, sono stati riscontrati 10.904 nuovi casi (ieri 12.190), mentre nella Provincia di Pisa sono 1.227 (ieri 1.463). Il tasso di incidenza regionale è di 297,25, quello provinciale è pari invece a 294,65.