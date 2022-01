Covid, 1227 nuovi contagi e 7 decessi nel Pisano

Il dettaglio per Comune delle nuove positività al coronavirus rilevate giornalmente in provincia di Pisa e comunicate oggi, 23 Gennaio

PISA — Sono 1.227 le nuove positività al coronavirus Sars-Cov2 rilevate in 24 ore fra i residenti in provincia di Pisa e comunicate oggi, domenica 23 Gennaio 2022. In provincia di Pisa anche 7 nuovi decessi di persone colpite da Covid-19.

Di seguito il dettaglio dei nuovi casi Covid suddivisi per ambito territoriale e Comuni di residenza, questi ultimi in ordine per tasso di incidenza giornaliera dei casi in rapporto alla popolazione.

Area pisana 531: Orciano Pisano 3 (tasso di incidenza di 476,95 casi per 100.000 abitanti), Vicopisano 35, Vecchiano 42, Crespina Lorenzana 19, Calci 21, Cascina 119, San Giuliano Terme 82, Pisa 202, Fauglia 6, Santa Luce 2 (tasso di incidenza 122,93).

Valdera 400 casi: Capannoli 38 (tasso di incidenza di 595,80 casi per 100.000 abitanti), Terricciola 22 Casciana Terme Lari 55, Bientina 36, Ponsacco 62, Calcinaia 38, Palaia 12, Peccioli 12, Pontedera 74, Buti 14, Santa Maria a Monte 33, Lajatico 2, Chianni 2 (tasso di incidenza pari a 149,59).

Alta Valdicecina 83 casi: Casale Marittimo 8 (tasso di incidenza pari a 749,06 casi per 100.000 abitanti), Guardistallo 6, Riparbella 7, Montecatini Val di Cecina 7, Pomarance 20, Montescudaio 7, Castellina Marittima 5, Castelnuovo di Val di Cecina 4, Volterra 18, Monteverdi Marittimo 1 (tasso di incidenza 135,14).

Comprensorio del Cuoio 213 casi: Santa Croce sull'Arno 68 (tasso di incidenza pari a 470,10 per 100.000 abitanti), San Miniato 80, Montopoli in Val d'Arno 30, Castelfranco di Sotto 35 (tasso di incidenza 264,89).

In Toscana, sempre nelle ultime 24 ore, sono stati rilevati 10.904 nuovi casi di positività al virus (ieri 12.190) e 26 decessi di persone colpite da Covid-19. A morire 13 uomini e 13 donne con un'età media di 83,5 anni.

I toscani ricoverati con Covid-19 oggi sono 1.454 (21 in meno rispetto a ieri), 121 dei quali necessitano di assistenza in terapia intensiva (uno in meno). Nei due ospedali pisani, quello di Cisanello e il Santa Chiara, i ricoverati sono 157 (uno in meno rispetto a ieri), 18 dei quali in intensiva (due in meno).