Via ai saldi, è caccia a occasioni e... refrigerio

In Toscana scatta oggi, sabato 6 giugno, la stagione dei saldi estivi. Nei negozi del centro si cercano sconti allettanti e un po' di fresco

PONTEDERA — Si incrementano vendite e giro di affari abbassando i prezzi: è la formula da sempre alla base dei saldi, gli sconti che possono rivelarsi un affare sia per chi compra sia per chi vende. Sconti del 20, 30, 40, 50 e anche 70 per cento su tutto, dai capi di abbigliamento all'elettronica, che spinge famiglie intere a fare il giro dei negozi a caccia dell'occasione giusta, magari attesa da mesi.

La partenza dei saldi estivi in Toscana il 6 luglio è stata criticata da qualcuno perché ritenuta assai in anticipo rispetto al passato. Ma alcuni negozianti la aspettavano in gloria, perché la concorrenza dei negozi online è sempre più agguerrita e i giorni dei saldi sono quelli che possono salvare l'intera stagione.

Oggi, primo giorno di saldi anche a Pontedera, difficile fare previsioni su come andranno i commerci. Certo le famiglie sul corso non mancano, pronte a uscire da un negozio per entrare subito in un altro, a caccia dell'occasione giusta o quantomeno di un po' di refrigerio, considerato il caldo di questi giorni.