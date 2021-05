Via Veneto chiusa nelle ore serali del weekend

La chiusura riguarda il tratto dal ponte Napoleonico fino all'intersezione con via Fiorentina per agevolare i locali della zona

PONTEDERA — Da ormai due settimane un tratto di via Veneto, per l'esattezza quello tra il ponte Napoleonico fino all'intersezione con via Fiorentina, viene chiuso al traffico veicolare nei fine settimana ( venerdì, sabato e domenica ) dalle 19 alle 23.

Lo scopo, come spiega il Comune, è quello di "Consentire ai cittadini e alle attività commerciali ed economiche una fruibilità pedonale della carreggiata", per "Dare una risposta alle esigenze imposte dalla normativa anti-covid, ripetendo in sostanza quanto già fatto nel 2020 con il progetto "Estate d'Era" per la fascia serale".

La seconda fase dell'intervento previsto sulla zona, a livello sperimentale e che prevedeva entro fine mese - inizio giugno, l'istituzione di un senso unico, è invece ancora in divenire. I residenti infatti hanno manifestato ( vedi articoli correlati ) il loro disaccordo rispetto a questa ipotesi e, nei prossimi giorni, sono attesi chiarimenti da parte dell'Amministrazione.