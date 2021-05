Via Veneto, tutto ancora da decidere

Alessio Nesti del Bar zona Piazza Trieste puntualizza il suo primo intervento, mentre l'amministrazione comunale presenta due possibilità

PONTEDERA — "Non siamo mai stati d'accordo - dice Alessio Nesti del bar di Via Veneto zona Piazza Trieste - con l'attuazione del senso unico, l'Amministrazione però ci ha prospettato queste due soluzioni: chiusura della strada nelle ore serali per il periodo estivo dalle 19.00 alle 22.00, oppure senso unico, con direzione da decidere.

In tutti e due i casi - prosegue Nesti - non ci trovano d' accordo, per quel che ci riguarda, visto che per l'Amministrazione e i Vigili la strada è pericolosa e altamente trafficata, visto che ci sono stati anche degli incidenti mortali che l'hanno portata all'attenzione .Per noi la soluzione è la messa in sicurezza una volta per tutte della Via Vittorio Veneto. Come? Attraverso dossi e dissuasori, segnaletica stradale e attraversamenti pedonali luminescenti autovelox e cose di questo genere. Quando dico che stiamo fatturando l'80% è in meno... perché oggi siamo ad un 20% di quello che facevamo ed è importante scriverlo correttamente.

Noi vorremmo solamente avere le solite opportunità che hanno tutte le altre attività, perché, parliamoci chiaro, se io chiudo bottega la chiudo perché non so fare il mio lavoro e il pubblico non mi ci viene... non perché non mi vengono garantite le solite regole d'ingaggio che vengono garantite agli altri".

"I Dehors non li abbiamo certo inventati noi, come nemmeno la concessione del suolo pubblico, sono normative elargite a livello nazionale dal Governo e delle quali tutti hanno approfittato, chiaramente.

Quindi sta all'Amministrazione - conclude Nesti - trovare delle soluzioni per far si che questo possa verificarsi, perché a casa mia funziona il motto "o tutti o nessuno" perché se anche uno rimane indietro molto probabilmente il progetto è sbagliato e va rivisto".