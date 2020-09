Villaggio scolastico, si asfaltano le strade

In vista del rientro a scuola, necessarie modifiche alla viabilità. Belli: "Il piano asfalti proseguirà in tutti gli altri quartieri e nelle frazioni"

PONTEDERA — Via ai lavori di asfaltatura in alcuni tratti da sistemare in via Firenze, via Torino e in via Veneto compresi tra via Toscoromagnola e via Bologna.

Questi interventi iniziano lunedì 7 settembre e dovrebbero concludersi prima del rientro in classe degli studenti il 14 settembre.

Per facilitare i cantieri da lunedì 7 si rendono necessarie modifiche alla viabilità:

l’istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione coatta su ambo i lati in via Firenze, via Palermo e via Torino, la regolamentazione a doppio senso di circolazione nel tratto di via Palermo compreso tra via Firenze e via Torino, la chiusura temporanea al traffico di via Firenze e via Torino; l’istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione coatta in alcuni tratti di via Veneto compresi tra la via Tosco Romagnola e via Bologna, provvedendo in funzione della ubicazione e dei flussi di traffico: alla chiusura temporanea di singole corsie di circolazione con restringimento di carreggiata,

ovvero alla regolamentazione del traffico a senso unico alternato comandato da moviere,

ovvero alla deviazione per via Della Costituzione del traffico in ingresso alla città proveniente da nord

Il lavoro di asfaltatura interesserà poi altre parti della città, come ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici Mattia Belli: “Partiamo con l’appalto sugli asfalti che coinvolge tutto il territorio cittadino. Con il piano previsto, toccheremo ogni quartiere ed ogni frazione con interventi sui tratti di viabilità pubblica più ammalorati, secondo la variante approvata luglio e presentata alla città ad inizio agosto. Abbiamo scelto di partire dal quadrante nord della città per 2 motivi. Il primo è perché già coinvolto in altro percorso di riqualificazione strutturale di via della costituzione, con la costruzione di una nuova rotatoria all’ingresso della nuova lottizzazione del green park e il rifacimento della rotatoria di ingresso al supermercato Lidl, (interventi svolti a scomputo dei privati, in coordinamento con l’Amministrazione comunale). Il secondo motivo è correlato alle aperture delle scuole: vogliamo farci trovare pronti al suono della campanella su un quadrante strategico per la città su questo ambito. Sarà una corsa contro il tempo".