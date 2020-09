Voto domiciliare per l'assessore Mattia Belli

L'assessore pontederese, in isolamento domiciliare perché positivo al coronavirus, ha votato a casa assieme ai genitori grazie agli infermieri Usca

PONTEDERA — Anche l'assessore comunale alla protezione civile Mattia Belli, in isolamento domiciliare perché risultato positivo al coronavirus, ha votato a casa grazie ad una delle tre sezioni speciali con personale infermieristico Usca (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) attivate dall'Azienda Usl Toscana nord ovest all'ospedale Lotti di Pontedera, su disposizione della Prefettura e in collaborazione col Comune. Belli ha votato a domicilio così come i suoi genitori, anche loro in isolamento.

Espresso il voto, Belli ha voluto ringraziare tutto il servizio Usca e il Dipartimento di Igiene della Asl. "Per il ruolo che ho - ha ricordato -, ne ho avuto a che fare in questi mesi. Ma viverlo sulla mia pelle è altra cosa. Sono bravissimi, sia nella professione sia umanamente".

"Ringrazio anche l'anagrafe del Comune - ha aggiunto Belli - che in tempi rapidi sta rispondendo e gestendo un po' di richieste da quarantenati che hanno ricevuto provvedimento proprio nei giorni prima dell'elezione come me o addirittura durante. Riuscire a garantire il diritto di voto a tutti non era affatto scontato".