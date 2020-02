"QuattordiciOttanta", il migliore della Valdera

Vi presentiamo il vincitore del Premio QUInews per il miglior ristorante della Valdera. Si trova nel comune di Peccioli nella Fattoria di Legoli

VALDERA — Ha vinto con 397 voti sulle circa 4000 preferenze espresse dai lettori di QUInews Valdera tra i 64 ristoranti in gara; QuattordiciOttanta ha avuto la meglio per 68 voti su Atutt'Antipasto di Casciana Terme e per 141 su La Divina Commedia del gusto di Vicopisano due locali che nelle due settimane del nostro posto avevano occupato anche la prima posizione.

Il ristorante QuattordiciOttanta è al suo terzo anno di apertura e si trova all'interno di ciò che era la fattoria di Legoli - adesso di proprietà di Belvedere Spa - proprio nel centro del paese in un punto da dove si riesce ad avere una grande visibilità sulle colline e su molti paesi della Valdera e della Valdicecina

Il locale è formato da due salette, una un po più "rustica" ed una di nuova realizzazione più moderna con una parete vetrata che permette la vista sul versante di Volterra. Gran parte degli arredi sono stati realizzati prestando attenzione al riciclo dei materiali ed al rispetto dell'ambiente dando così una seconda vita a tavoli, arredi e oggetti che sarebbero stati altrimenti buttati.

Il nome del ristorante deriva dalla data 1480, data in cui l'artista Benozzo Gozzoli dipinse a Legoli il Tabernacolo, un'opera importante sia a livello artistico che per la comunità.

Il ristorante è gestito dai coniugi Geri: Francesca che si occupa della sala e dei clienti e dal marito Antonio che segue la cucina. Una tradizione di famiglia perchè la famiglia Geri fa ristorazione da tre generazioni e già si avvia alla quarta in quanto entrambi i figli stanno frequentando l'istituto alberghiero di Volterra.

La cucina di QuattordiciOttanta propone piatti di tipo tradizionale ed altri contemporanei realizzati con prodotti in gran parte provenienti da aziende d'eccellenza presenti sul territorio (Pastificio Martelli, Savini Tartufi, RossoBio, Fucina del Vulcano etc...) con le quali spesso vengono organizzate anche serate speciali. Grande attenzione anche per i vini con una proposta più ampia, nazionale/internazionale ma che evidenzia e valorizza aziende importanti della Toscana.