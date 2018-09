Raid vespistico Pontedera-Cordoba-Madrid

Partiti stamani dalla città della Piaggio quattro temerari vespisti dei club di Agrate Brianza e di Cordoba, da due anni legati in gemellaggio

PONTEDERA — Quest’anno il Vespa Club de España torna ad affiliarsi al Vespa World Club, l’Associazione che racchiude i club nazionali di tutto il mondo; per celebrare l’evento i Vespa Club “I ribelli” di Agrate Brianza e il Vespa Club “Califa” di Cordoba, gemellati da due anni, hanno organizzato un equipaggio misto per percorrere più di 4.000 Km che uniscono Pontedera a Madrid, passando per Cordoba. Il viaggio unisce idealmente la fabbrica pontederese con quella della Moto Vespa di Madrid, che nel 1953 iniziò la produzione della Vespa su licenza della Piaggio.

I quattro centauri, due italiani e due spagnoli, sono partiti stamattina dal Museo Piaggio di Pontedera: Andrea Nasisi e Augusto Gaudino del vespa Club “I ribelli” di Agrate Brianza rispettivamente con Vespa 300 GTS e Vespa 200 GT e i due spagnoli Miguel Macias Chavez e Rafa Guerrero del Vespa Club “Califa” di Cordoba su Vespa TX 200 e Vespa PX 200.

Alla partenza un rappresentante dell’Associazione Nazionale dei Comuni motoristici Italiani (ANCI-Città dei Motori) li ha salutati, ricordando come “questo è il modo migliore per portare il nome di Pontedera in giro per l’Europa”. Prima del via anche un saluto da parte dei protagonisti della “Squadra acrobatica Vespa” degli anni ’60 Ilo Lorenzetti, Gianfranco Gemmi e Giuseppe Cau.

Non è la prima volta che Augusto e Andrea arrivano a Pontedera: l’anno scorso Andrea guidò la carovana in Ciao che raggiunse la Toscana partendo Seregno, ripercorrendo la galoppata che nell’estate del 1967 l’allora collaudatore Giuseppe Cau fece per mettere alla prova il Ciao che sarebbe arrivato sul mercato nell’autunno dello stesso anno.

Augusto invece ha guidato il Giro d’Italia in Vespa che nel 2016 arrivò a Pontedera ospitato all’interno del concerto della Filarmonica Volere è Potere per sostenere le famiglie con bambini autistici. Tutti i fondi raccolti in quel Giro in Vespa con il contributo del Vespa Club Italia e Vespa World Club hanno permesso ad Angsa, Associazione nazionale genitori soggetti autistici, di fornire “Taskabile” un’APP gratuita utilizzabile dai cellulari Android è scaricabile da Google Play.

Grazie a Taskabile le persone con disabilità intellettiva e relazionale si rendono più autonome nelle propria attività quotidiane permettendo a ragazzi e famiglie con problemi di autismo di comunicare e interagire con facilità. L’app stimola l’autonomia personale fornendo anche la possibilità di comunicare attraverso categorie e immagini personalizzate e personalizzabili. Dotata di un’interfaccia semplice ed immediata permette di personalizzare il proprio profilo con nome e foto, rendendo disponibili funzioni che aiutano ad organizzarsi con un calendario delle attività giornaliere e settimanali.