Politica giovedì 11 ottobre 2018 ore 13:30

Segreteria Pd, Bonafè a Pontedera, Fabiani a Pisa

Simona Bonafè e Valerio Fabiani

Ultimi giorni di propaganda sul territorio per i due politici in lizza per guidare il Partito democratico a livello regionale. Domenica le primarie