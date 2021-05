"Che il Comune metta in mora Acque Spa"

E' la richiesta avanzata da Terricciola Sicura, ritenendo inaccettabile la condizione attuale della rete idrica e fognaria

TERRICCIOLA — "Le perdite dell’acqua sono diventate un problema costante sul territorio comunale di Terricciola - è la denuncia che arriva da Terricciola SiCura -, da Selvatelle a Soiana e Soianella la storia si ripete sempre più spesso, complice una rete idrica troppo vecchia e obsoleta: 9,18 km su 81 km totali delle condotte nel comune di Terricciola sono ancora di cemento-amianto, come riportato dall’Autorità Idrica Toscana".

"Non si comprende come mai Acque Spa non abbia ancora provveduto a una reale e totale verifica dell’intera rete idrica - lamentano dal gruppo di opposizione -, è vergognoso che, ancora oggi, nel 2021 non venga garantito ai cittadini un servizio idrico adeguato e moderno. Questo senza considerare che una parte del comune non è ancora dotata dell'allaccio alla fognatura pubblica. È così che si vuole tutelare l'ambiente e favorire il risparmio idrico?"

"Come Terricciola Sicura - concludono - crediamo sia fondamentale combattere lo spreco d'acqua causato, come in questo caso, da perdite nelle infrastrutture obsolete. Per questo motivo è indispensabile che il comune intervenga con decisione mettendo in mora la società che gestisce le acque e le fognature, e predisponendo con il proprio legale una richiesta di risarcimento per i disservizi vissuti dai cittadini e per i danni causati all'ambiente".