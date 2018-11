Investiti sabato notte, giovane ancora gravissima

Dalla Sardegna per starle vicino sono arrivati i genitori. La ragazza è ricoverata a Cisanello. Nell'incidente feriti anche altri due giovani

PIETRASANTA — M.S., 19enne sarda che studia a Pisa (e non 34enne che vive a Pontedera come scritto per errore ieri) è stata investita sabato notte insieme a due coetanei (che non sono in pericolo di vita), davanti alla discoteca Seven a Marina di Pietrasanta.

A travolgerli è stato un'automobilista 31enne di Lucca che prima è fuggito e dopo qualche ora si è presentato in caserma dai carabinieri per costituirsi.

Le condizioni della ragazza, così come ieri, sono gravissime. E' ricoverata a Cisanello. In Toscana dalla Sardegna sono arrivati i genitori della 19enne, a sua volta arrivata un mese fa a Pisa per studiare fisica all'università.

Nel paese natale della studentessa, Dorgali, il parroco ha organizzato una messa di preghiera.