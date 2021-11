Tre su tre e il Pontedera vola

Dopo Grosseto e Viterbese, i granata vincono ancora e stavolta contro il Pescara. Decisivi Milani e Angeletti, undicesimo gol di Magnaghi

PONTEDERA — Terza vittoria consecutiva per il Pontedera, che si sbarazza per 2-1 del Pescara e aggancia proprio gli adriatici a 21 punti in classifica. Un’altra serata magica al “Mannucci” per la squadra di Ivan Maraia, che grazie ad altri tre punti si trova adesso in piena zona playoff.

La vittoria dei granata ha due volti: il primo è quello di Lorenzo Milani, partito dalla panchina, subentrato a Parodi dopo l’infortunio di quest’ultimo e autore del gol del vantaggio e dell’assist del raddoppio di Magnaghi. L’altro, invece, è quello di Marco Angeletti, in campo al posto del titolare Sposito e decisivo in almeno un paio di occasioni con le sue parate.

Succede poco o nulla nella prima mezz’ora: il Pescara mantiene il possesso palla e il Pontedera si chiude senza soffrire. Al 35’ ci prova Ferrari col sinistro, ma la palla finisce alta. Pochi minuti dopo, Angeletti compie il primo miracolo, ancora una volta sul colpo di testa di uno scatenato Ferrari. E quando il primo tempo sembra destinato ormai a chiudersi sul pareggio, Magnaghi trova Barba da solo sulla corsia destra: l’assist per Milani è al bacio e il numero tre non deve far altro che spingere in porta per il vantaggio granata.

In apertura di secondo tempo, il Pescara cambia un paio di giocatori e spinge sull’acceleratore, ma Angeletti dice ancora una volta di no su una girata di Ferrari. I granata reggono l’urto e, quando c’è da colpire in contropiede, lo fanno con cinismo. Arriva così il raddoppio di bomber Simone Magnaghi, che ben servito da Milani spara verso Sorrentino e, dopo la parata, mette dentro sul tap-in.

Una decina di minuti più tardi Rauti riapre il match con un destro da fuori, ma il Pontedera stringe i denti fino al triplice fischio, salvato anche da una clamorosa traversa colpita da Ferrari a pochi minuti dal 90’.

Nel prossimo turno, in programma sabato 27 Novembre, il calendario porterà il Pontedera in trasferta in Sardegna contro l’Olbia.



Il tabellino di Pontedera-Pescara 2-1

Pontedera 2

Pescara 1

Pontedera: Angeletti; Shiba, Matteucci, Bakayoko; Perretta, Barba, Caponi, Catanese, Parodi (37’ Milani); Benedetti (86’ Mattioli), Magnaghi. A disp.: Sposito, Nicoli, Santarelli, Bardini, Marianelli, D’Antonio, Benericetti, Regoli, De Ioannon, Di Bella. All.: Ivan Maraia.

Pescara: Sorrentino; Cancellotti, Drudi, Ingrosso, Nzita (58’ Clemenza); Zappella (58’ Frascatore), Pompetti, Rizzo (86’ Diambo); De Marchi (66’ Marilungo), Ferrari, D’Ursi (66’ Rauti). A disp.: Iacobucci, Radaelli, Illanes, Veroli, Rasi, Valdifiori, Chiarella. Allenatore: Gaetano Auteri.

Arbitro: Michele Delrio di Reggio Emilia.

Reti: 47’ pt Milani, 68’ Magnaghi, 78’ Rauti.

Note: Calci d’angolo: 2-5. Ammoniti: Matteucci, Caponi, Bakayoko, Milani; Ferrari. Recupero: 2’+5’.