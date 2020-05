Valzer dei medici di famiglia in provincia di Pisa

Cessano l'attività due dottori, uno ha lavorato nell'ambito territoriale ponsacchino l'altro a San Giuliano Terme. Entrano tre nuovi medici

PISA — Alcuni cambiamenti sono in programma tra i medici di famiglia convenzionati con l'Azienda Usl Toscana nord ovest.

Cessano l'attivita:

- Massimo Baldacci dell’ambito territoriale di Ponsacco (ha cessato il 21 maggio)

- Marcello Masini dell’ambito territoriale di San Giuliano Terme Vecchiano (cessa dal 30 maggio)

Iniziano l'attività:

- Chiara Carnesecchi, ambito territoriale di Ponsacco dal 3 giugno;

- Lara Anichini, ambito territoriale di Ponsacco dal 3 giugno;

- Giulio Manuelli, ambito territoriale di Crespina, Lorenzana, Orciano e Fauglia dal 4 giugno;

È possibile scegliere un nuovo medico scrivendo alla mail cambiomedico@uslnordovest.toscana.it, allegando una copia del documento d'identità e indicando il medico scelto che sarà automaticamente concesso salvo abbia già raggiunto la quota massima di assistiti (massimalista).

Inoltre è possibile iscriversi negli elenchi di medici di famiglia dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente allo sportello azzerando quindi le file e con la massima libertà di orario.

Al servizio online si può accedere tramite:



- Web collegandosi al portale Open Toscana con computer, tablet e smartphone

- App SmartSST di Regione Toscana per smartphone e tablet scaricabile su Play Store o Apple Store

- Totem PuntoSI



Il portale Open Toscana, permette l'accesso alla funzionalità di scelta del medico, alla sezione “Servizi Toscana” e quindi “Salute”, utilizzando, per autenticarsi, il sistema di identità digitale Spid oppure, se si è in possesso di lettore di smart card tramite la tessera sanitaria e il pin rilasciato al momento della attivazioe.