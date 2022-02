Interventi su tutto il territorio, ecco il punto

Da Caprona a Lugnano, da Uliveto Terme al borgo di Vicopisano: l'amministrazione fa una fotografia delle opere realizzate e quelle che saranno fatte

VICOPISANO — Un punto esaustivo su tutte le opere realizzate e quelle, invece, che devono essere ancora svolte. Il sindaco Matteo Ferrucci e il vicesindaco Andrea Taccola, frazione dopo frazione, analizzano il territorio comunale di Vicopisano sul tema delle infrastrutture.



A Caprona, per esempio, nascerà un futuro percorso ciclopedonale che collegherà il ponte di Caprona-Zambra con il percorso già presente in paese. Il progetto ha già preso avvio con la sinergia tra amministrazione e Provincia. A Uliveto Terme, invece, è stata completata l’area ludico-sportiva per ragazzi, in collaborazione con l’associazione culturale Amos e grazie al contributo di 15mila euro della Banca di Pisa e Fornacette.



E ancora, tra le tante, l'amministrazione sta acquisendo l’area nel centro dell’abitato di Uliveto Terme, dove sarà realizzato un parco. Subito dopo l’acquisizione, sarà approvato il progetto definitivo per poi espletare la gara e iniziare i lavori. Prevista una struttura centrale, con uno spazio dedicato alla comunità, una zona dedicata ai bambini con giochi di vario tipo e un ampio parcheggio.



Tra gli interventi c'è anche la messa in sicurezza della Provinciale vicarese, con la realizzazione di quattro nuovi attraversamenti pedonali luminosi. Questi si aggiungono ai due già presenti e funzionanti, uno in zona Fascetti e uno in prossimità del parcheggio di piazza Alda Merini, a San Giovanni alla Vena.



A Lugnano, invece, è giunto a termine il recupero dell’area degli antichi lavatoi di Lugnano, concluso con la collaborazione del presidente del Consiglio Nico Marchetti e la comunità lugnanese, con il contributo di Acque Spa, e che sarà inaugurata il 27 Febbraio.



“Stiamo cercando di migliorare la vita delle persone, nel quotidiano - ha detto il vicesindaco Taccola - tutti gli interventi sono stati realizzati in squadra, sia con gli uffici che con la giunta e gli altri amministratori. Ogni cosa contribuisce a rendere il Comune più bello, accogliente e vivibile per cittadini e visitatori".



Anche le scuole sono interessate. Sono stati installati sensori per l'allarme sismico sia nel polo scolastico, che comprende la scuola primaria e la secondaria di primo grado, sia nella scuola d'infanzia di Cucigliana. È stata, inoltre, impermeabilizzata la passerella d'ingresso della scuola secondaria di primo grado, sono stati ripresi gli intonaci e le strutture in cemento armato e sono state eliminate le infiltrazioni di umidità. Nella scuola d'infanzia di Cucigliana il giardino d'inverno è stato chiuso con nuovi infissi che consentono anche un notevole risparmio energetico.



Infine, nelle prossime settimane ci sarà la gara per l’affidamento dei lavori per il completamento del restauro del Teatro di via Verdi, il rifacimento della facciata dell’uffizio del giudice conciliatore e il restauro di alcuni tratti della facciata di palazzo pretorio. Tra un mese e mezzo circa, quindi, inizieranno i lavori di manutenzione e di restauro del ponte sull’Emissario e sarà realizzata anche una passerella ciclopedonale.