Due tigli da abbattere di fronte alla chiesa

Succede a Cucigliana, dal Comune: "Continua il monitoraggio e la cura delle alberature pubbliche". Controlli affidati a una società specializzata

VICOPISANO — L'amministrazione comunale ha fatto sapere che ha affidato a Treelab Pisa, società specializzata, la valutazione delle condizioni fitostatiche di alcune alberature pubbliche ritenute particolarmente critiche. Lo scopo del monitoraggio è garantire la sicurezza di luoghi e persone, dando una continuità metodologica al lavoro svolto negli anni.

"In questo contesto si rende ora necessario (a metà della settimana prossima) l'abbattimento dei due tigli davanti alla chiesa di Cucigliana, valutati in classe D, quindi con seria propensione al cedimento, che saranno nel giro di pochi giorni, dopo l'eliminazione delle ceppaie, sostituiti con due nuovi tigli di una circonferenza di circa 80 centimetri ciascuno".

"L'abbattimento è sempre la soluzione estrema, in altri casi è possibile intervenire con cure e interventi specifici (ad esempio: potature, con risagomatura della forma e della chioma, come avvenuto con 50 cipressi sulla pista ciclopedonale Uliveto-Caprona, e potatura, con spalcatura, di 26 tigli sul Lungarno Garibaldi a Uliveto Terme, di 14 tigli sul Viale della Rimembranza, a Uliveto Terme, e di 14 tigli in Via XX Settembre a Uliveto Terme). Si arriva al taglio quanto i tecnici, dopo analisi e valutazioni, giungono alla conclusione che non ci sono altre cose da poter fare per evitare danni a persone e cose. E al taglio segue, appena possibile, la ripiantumazione" hanno chiarito dal municipio.

"Alcuni degli interventi eseguiti recentemente: abbattimento di un tiglio giovane, danneggiato dagli agenti atmosferici, sulla pista ciclopedonale Uliveto Terme-Caprona e sostituzione con una pianta della stessa specie, abbattimento di un leccio in Piazza Vittorio Veneto a Lugnano, con sostituzione di una pianta della stessa specie, abbattimento di un leccio in Piazza del Monumento a Cucigliana con prossima ripiantumazione (sempre con una pianta della stessa specie), abbattimento di tre lecci in Piazza della Repubblica a San Giovanni alla Vena, con sostituzione e ripiantumazione, già avvenuta, con altri tre lecci, e abbattimento di un tiglio in Viale Brunelleschi con prossima sostituzione con una pianta della stessa specie"hanno concluso dal Comune.