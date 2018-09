Approvata la mozione per il contenimento dei lupi

Il Consiglio Regionale ha approvato una mozione che difende gli allevatori e prevede il contenimento dei lupi presenti in Toscana

FIRENZE — In Consiglio regionale è stata approvata la mozione presentata dal Pd che prevede un contenimento dei lupi in Toscana, dopo i numerosi attacchi che si sono registrati in diversi allevamenti, anche in Valdera e Valdicecina.

Tra i consiglieri pisani, Andrea Pieroni è stato l'unico firmatario.