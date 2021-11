"Il 118 torni a Pontedera"

Moschi: "Con lo spostamento a Livorno della centrale del 118 si assiste a un'organizzazione che ha reso ancor più periferico l'ospedale di Volterra"

VOLTERRA — Paolo Moschi, capogruppo della lista civica Uniti per Volterra è intervenuto per parlare di sanità, questa volta relativamente al 118 e alla centrale trasferita qualche anno fa da Pontedera a Livorno.

"Ormai da alcuni mesi assistiamo ad un progressivo peggioramento dell’organizzazione del servizio di emergenza urgenza nell’area di competenza dell’Ausl Toscana Nord Ovest, per quel che riguarda l'alta Valdicecina. Molti volontari lamentano problemi con l'individuazione delle distanze e dei nosocomi di riferimento, da quando la centrale del 118 è stata trasferita da Pontedera a Livorno".

Per il capogruppo "si assiste, insomma, ad una organizzazione che ha reso ancor più periferico l'ospedale di Volterra. Pur a conoscenza del fatto che gli operatori si attengono ai protocolli, non possiamo non rimanere perplessi per interventi semplici o minimi che continuamente vengono dirottati all'ospedale di Cecina anziché a quello di Volterra. Non vorremmo che ci fosse una disorganizzazione "organizzata", con la conseguenza di far mancare i numeri al pronto soccorso di Volterra".

Moschi ha poi fatto degli esempi: "Vorrei ricordare l'anziano caduto vicino Berignone, a un quarto d'ora da Campostaggia, e portato invece a Cecina, ad un'ora di distanza, per un controllo che sarebbe potuto avvenire anche a Volterra. È probabile che molti problemi dipendono, in parte, da una prevedibile carenza di personale medico, sul quale la Regione Toscana ha delle chiare responsabilità. Però se capita, come mi è stato riferito, che qualcuno ha confuso Castelnuovo Valdicecina con Castelnuovo Misericordia, evidentemente qualcosa non torna, e la nostra zona rischia di diventare ancora più periferica. Le lamentele si stanno sommando anche da molti privati che ci contattano".

"Con il 118 di Pontedera era ormai maturato un modus operandi che procedeva positivamente, in grado di coordinare le due strutture. Incomprensibile capire perché un servizio che funzionava sia stato smantellato, a meno che si entri nella logica del contentino politico. Auspico che il presidente Giani e l'assessore Bezzini valutino dei cambiamenti nel 118".