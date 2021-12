Una famiglia toscana alla Casa Bianca

Andrea Bocelli e famiglia invitati da Joe Biden, Presidente degli Stati Uniti d'America, alla festa prenatalizia “Spirit of the Season”

WASHINGTON (USA) — Una grande emozione e un onore, per il tenore di Lajatico Andrea Bocelli e famiglia, prendere parte all'edizione 2021 di "Spirit of the Season", tradizionale festa prenatalizia alla Casa Bianca, grazie all'invito ricevuto dal Presidente degli Stati Uniti d'America, Joe Biden.

"Come artista, padre, amico intimo degli Stati Uniti - ha commentato Bocelli -, sono felice e grato di aver ricevuto un invito che onora me stesso, la mia famiglia e soprattutto la mia amata Italia. Grazie al Presidente Joe Biden e alla first lady Jill Biden per averci invitato all'edizione 2021 di "Spirito of the Season". Un altro mio sogno è diventato realtà in questa grande avventura terrena iniziata in un piccolo paese della campagna toscana".

"Al fianco dei miei straordinari colleghi e figli Matteo e Virginia - ha aggiunto il tenore toscano -, auguro a tutto il mondo un sereno Natale e un futuro radioso pieno di amore e speranza. Partecipare ad un così vasto omaggio alla bellezza alla Casa Bianca, un luogo così ricco di significato, mi riempie, ricordandomi che l'arte è sempre un dono del cielo per elevare lo spirito. I miracoli vengono dall'alto, ma le opere buone e le scelte virtuose nascono dagli sforzi dell'umanità. Aiutandoci a immaginare il tipo di mondo ideale in cui tutti vorremmo vivere, l'arte può essere un consigliere prezioso e una grande fonte di sostegno. Dobbiamo fare tutti la nostra parte per rendere quel mondo una realtà".

Lo stesso Bocelli ha pubblicato alcune simpatiche foto della sua famiglia alla Casa Bianca, visitando il famoso "studio ovale".