300mila euro dalla Regione per una pista ciclabile

Giani e l'assessore Baccelli presentano i contributi regionali per alcuni percorsi di mobilità dolce. Il tratto unirà centro e ciclovia dell'Arno

CALCINAIA — Tra i tre progetti di piste ciclabili che la Regione Toscana finanzierà con un contributo complessivo di 1,5 milioni di euro c'è anche quello del Comune di Calcinaia. Ad annunciarlo sono stati il presidente Eugenio Giani e l'assessore alla mobilità Stefano Baccelli.

"Stiamo lavorando molto sulla politica legata al sistema ciclabile toscano, come la ciclovia dell’Arno, la ciclovia del Sole e la Tirrenica, che rientrano in un sistema di mobilità sostenibile che realizziamo anche attraverso piste ciclabili - ha spiegato Giani - è una politica forte della Regione su cui ci concentreremo sempre di più, è uno stile di vita diverso che attraverso le due ruote riduce emissioni ed è salutare per l’attività fisica".

Nello specifico, il finanziamento regionale per Calcinaia ammonta a 300mila euro, con un costo totale previsto di 600mila euro. La metà dell'importo, dunque, rimarrà a carico dell'amministrazione comunale. La pista, come da progetto, consiste in 2,5 chilometri di collegamento tra la ciclovia dell'Arno e il centro città.

I progetti finanziati rientrano nel complessivo piano operativo che riguarda le infrastrutture ciclabili di interesse regionale lungo l’asta fluviale dell’Arno e del sentiero della Bonifica e lungo il tracciato della ciclopista Tirrenica. "Si tratta di contributi su progettazioni comunali, ma che sono integrate con contributi regionali per collegare centri abitati o comunque aree di interesse locale con le nostre grandi ciclovie - ha concluso Stefano Baccelli - la Regione non solo vuole investire nelle grandi ciclovie, ma anche favorirne i collegamenti con le più belle località della Toscana".