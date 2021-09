"La difficoltà di restituire una carrozzina"

Il racconto di quanto accaduto nel tentativo di riconsegna di una carrozzina, praticamente nuova, alle strutture sanitarie

CALCINAIA — "Pochi mesi prima di lasciare questo mondo, a mia suocera era stata riconosciuto il diritto a una carrozzina a rotelle attraverso la Pubblica Assistenza di Fornacette.

Quando poi lei se n'è andata, abbiamo tentato di riconsegnare la carrozzina, praticamente nuova, alla stessa Pubblica Assistenza, ma ci è stato risposto che: "il ritiro poteva essere effettuato solo dagli addetti dell'Ufficio Protesi della USL Toscana Nord Ovest alla quale abbiamo dovuto inviare una mail, perché gli Uffici Protesi di Via Fleming a Pontedera non consentono l'ingresso al pubblico e lavorano solo per posta elettronica”.

E la segnalazione fatta alla nostra redazione da Fausto Pirito, che continua col resoconto di quanto avvenuto:

"Il 26 giugno scorso abbiamo dunque inviato la mail richiesta. Sono passati ben tre mesi e nessuno si è degnato di rispondere né tantomeno di fare il ritiro.

Stamane abbiamo di nuovo contattato la Pubblica Assistenza di Fornacette e ci è stato suggerito di portare lì la carrozzina... Detto, fatto... Ma alla nostra richiesta di una ricevuta che attestasse la restituzione dell'oggetto, ci è stato detto che non era possibile e che dunque avremmo dovuto riscrivere alla USL se volevamo la ricevuta.

Il finale, amaro, è che la carrozzina è stata riportata in un magazzino, una carrozzina in perfette condizioni che potrebbe essere utile per una persona anziana o bisognosa di questo supporto, una carrozzina che forse nessuno più utilizzerà e che noi non possiamo cedere neanche a titolo gratuito, per la paura che un giorno qualche burocrate burlone si svegli e ci chieda la restituzione dell'oggetto, pena una multa salata".