Pauroso incidente per una famiglia in vacanza

Padre, madre e neonato di 20 giorni si sono ribaltati con l'auto. L'incidente mentre si trovavano in vacanza ad Amandola, nelle Marche

CALCINAIA — Ieri mattina un'auto con a bordo una famiglia di Calcinaia - padre, madre, figlio di 20 giorni e un cane - si è ribaltata lungo la strada provinciale 78 che collega Amandola e Sarnano in provincia di Fermo. L'incidente è avvenuto attorno alle 8 di mattina in località Montane e non ha visto altri mezzi coinvolti.

Fonti locali riferiscono che sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco di Macerata e l'eliambulanza, necessaria per trasferire la donna all'ospedale del Torrette di Ancona. La donna, che sedeva sul sedile del passeggero, avrebbe riportato varie fratture e la prognosi è riservata. Il bambino per fortuna non ha riportato traumi ma è tenuto in osservazione dai medici. Anche l'uomo, lievemente ferito, si trova al Torrette di Ancona per stare vicino alla moglie.

La famiglia era nella Marche in vacanza.