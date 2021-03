Arriva l'ordinanza di chiusura dei parchi pubblici

La sindaca Arianna Cecchini chiude i parchi pubblici sul territorio. Sono 23 le persone attualmente positive sul territorio di Capannoli

CAPANNOLI — La sindaca Arianna Cecchini ha chiuso con una ordinanza i parchi pubblici sul territorio comunale motivando la scelta come misura preventiva anti Covid. "E' una scelta che ho fatto anche se avevamo incrementato i controlli. Perchè se i ragazzi non vanno a scuola, spesso vanno nei parchi. Perciò, da domani, sarà vietato l'accesso a parchi pubblici e aree verdi", ha spiegato in un video su facebook dove ha argomentato le sue decisioni.

"Da lunedì la Toscana sarà zona rossa" - ha ricordato la sindaca facendo il punto su Capannoli, che in questo momento vede la presenza di 23 persone positive.

Saranno aperti i cimiteri, la stazione ecologica su appuntamento così come gli uffici comunali. "Non facciamo le corse nel fine settimana per fare le cose che non potremo più fare da lunedì - ha concluso Cecchini - Dobbiamo, in un momento critico, avere senso di responsabilità e rispetto delle regole".