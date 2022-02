I giornali tornano a Santo Pietro Belvedere

Chiusa la querelle tra l'unica edicola della frazione e il fornitore. Dopo una settimana, i quotidiani torneranno tra gli scaffali di Sogno Matto

CAPANNOLI — L'edicola Sogno Matto di Santo Pietro Belvedere, da domani, tornerà a vendere i giornali. Dopo lo stop della scorsa settimana, infatti, le due titolari Azzurra e la madre Bernardetta hanno raggiunto un accordo con la ditta di distribuzione, grazie anche all'intervento dell'amministrazione comunale, del sindacato Snag e di Confcommercio Provincia di Pisa.



"Si tratta di una vittoria per un'intera comunità di 1.600 abitanti, che vedono così garantito il proprio diritto all'informazione - ha commentato la sindaca di Capannoli Arianna Cecchini - era fondamentale permettere ai residenti di tornare ad acquistare i giornali nella loro edicola di fiducia il prima possibile. Grazie ad Azzurra e Bernardetta e alla disponibilità del distributore abbiamo trovato un accordo che consentirà di ripristinare il servizio".



"Siamo felici di aver trovato una soluzione che permette di tutelare il diritto all'informazione dei cittadini e garantire all'edicola di lavorare -ha aggiunto il responsabile sindacale Confcommercio Provincia di Pisa, Alessio Giovarruscio - ci siamo mossi immediatamente per riattivare la fornitura di giornali e riviste e, alla fine, il buon senso ha prevalso. In questo momento è fondamentale mettere in campo tutte le nostre energie per salvaguardare attività e imprese dei nostri borghi e dei nostri paesi, proprio come questa edicola, aperta in piena pandemia".



"Viene finalmente ripristinata una situazione di normalità - ha concluso il vicepresidente nazionale di Snag Cesare Magnani - apprezziamo la disponibilità del distributore, che di concerto con gli edicolanti ha permesso di trovare una soluzione in tempi rapidi, a tutela di imprenditori che garantiscono l'informazione sul territorio".