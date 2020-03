Minihospital è aperto ed opera in piena sicurezza

Minihospital eroga tutti i suoi servizi di radiologia, riabilitazione, degli ambulatori chirurgici e specialistici, puntualmente e in assoluta sicurezza

CAPANNOLI — La situazione sanitaria determinata dalla epidemia di Coronavirus richiede che tutti ci comportiamo con grande senso di responsabilità. E’ anche per questo che la nuova struttura sanitaria di Capannoli, MiniHospital “Sandro Pertini”, è aperta e continua la erogazione dei suoi servizi attuando una serie di accorgimenti organizzativi e tecnici per garantire la completa sicurezza. In particolare nel rispetto dei decreti emanati dal Governo (DPCM 9 marzo 2020) e dalla Regione Toscana (ordinanza GRT n.8 del 6.3.2020) per il contenimento e la gestione dell’emergenza da Covid-19, il centro ha messo in atto tutte le precauzioni necessarie a proteggere i propri pazienti e il proprio personale in ogni momento del percorso di cura (distanza interpersonale, utilizzo dei dispositivi di protezione individuale forniti gratuitamente a tutti i pazienti, incremento degli interventi di sanificazione dei locali della struttura e del numero di postazioni con erogatori di disinfettante).

Minihospital è stata realizzato con un impegno importante in termini di tecnologie biomediche innovative, confort residenziale e formazione del personale, offre servizi di eccellenza e qualità nelle aree della diagnostica per immagini, della riabilitazione, oltreché della medicina specialistica e della chirurgia ambulatoriale ed endoscopia.

Nell’Area della Diagnostica per Immagini Minihospital dispone delle più moderne e accurate tecnologie per le indagini di radiodiagnostica: è presente una risonanza magnetica ad alto campo di 1,5 Tesla, di grande accuratezza diagnostica e come richiesto dai requisiti di accreditamento del SSR; inoltre si erogano esami TC (Tomografia Computerizzata) mediante una modernissima macchina 3D a 128 strati con emissioni radianti, per alcuni esami, inferiori fino al 70% rispetto a quelle delle TAC tradizionali pur consentendo una maggiore accuratezza. Oltre a questi, si eseguono esami di radiologia tradizionale, mammografie ed ecografie mammografiche, densitometria ossea (MOC con un sistema di nuova generazione), ortopantomografie (panoramiche), teleradiografie del cranio e TC cone beam delle arcate dentarie.

Nell’Area della Riabilitazione, in Minihospital si svolgono attività di fisioterapia e riabilitazione funzionale in ambito Ortopedico e Fisiatrico, Respiratorio, Neurologico, Reumatologico e Cardiologico. Fisiatri/ortopedici, altri medici specialisti (psicologi, pneumologhi, radiologi) ed i tecnici della riabilitazione seguono un approccio globale e multidisciplinare e propongono un progetto individuale elaborato in team ed insieme al paziente in base a un percorso diagnostico e terapeutico specifico per il paziente e la sua patologia. Il percorso viene effettuato nelle tre aree di riabilitazione disponibili ovvero negli ambulatori attrezzati per Terapia Fisica e Strumentale, nella piscina per le Terapie in Acqua e nella Palestra di Riabilitazione.

Nell’Area Ambulatoriale medici specialisti di comprovata esperienza clinica eseguono visite mediche ed esami di controllo e strumentali relativi alle principali specialità, singolarmente ed in team polispecialistici anche con le altre Aree. Gli ambulatori sono attrezzati con strumenti dotati delle più avanzate tecnologie digitali e capaci di migliorare l’accuratezza delle diagnosi.

L’Area Chirurgica ed Endoscopica ospita ambulatori chirurgici, sale endoscopiche e sale operatorie, progettate in accordo ai più recenti standard di qualità ed equipaggiate con tecnologie di ultima generazione. Per quanto riguarda il settore endoscopico si possono eseguire tutte le attività relative al distretto digestivo, riproduttivo, urologico e respiratorio, anche in sedazione.

Minihospital si trova nel centro di Capannoli, in via Gramsci 29, vicino al Campo Sportivo.

Per info e contatti:

info@minihospital.it

tel +39 0587 609134