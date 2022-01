Nuovo commissario per la Lega dell'Alta Valdera

Da oggi, per scelta della consigliera regionale Elena Meini, sarà Ivo Parodi il responsabile della sezione capannolese: "Non mancherà l'impegno"

CAPANNOLI — Il gruppo della Lega di Capannoli diventa sezione allargata e la commissaria provinciale Elena Meini, consigliera regionale del Carroccio, nomina Ivo Parodi come suo responsabile. La comunicazione è arrivata direttamente dalla Lega.



"Da questa nuova sezione, in continua crescita, partirà il radicamento del partito su tutto il territorio dell'Alta Valdera - ha spiegato Meini - l'area territoriale della nuova sezione capannolese, infatti, riguarda ben sei Comuni: Palaia, Peccioli, Terricciola, Chianni, Lajatico e Casciana Terme Lari".



"Ringrazio Elena Meini per la fiducia, in un compito certamente gratificante ma, al tempo stesso, impegnativo - ha commentato Parodi - come abbiamo fatto in questi due anni a Capannoli, il nostro impegno non verrà meno nei territori assegnateci, per dare forma concreta alla presenza della Lega in ognuno dei sei Comuni. Abbiamo già programmato una serie di incontri con figure istituzionali e non, e siamo disponibili a confrontarci con tutti".



"Per quanto ci riguarda lavoreremo per un progetto che crei tutte quelle condizioni possibili per un ricambio politico alla guida delle varie amministrazioni. Ci sono delle questioni irrisolte da troppo tempo in Valdera, che meritano risultati concreti e non i soliti rimpalli che lasciano le cose così come stanno - ha concluso - basti pensare alla situazione ambientale, alle infrastrutture e il turismo".