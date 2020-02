Concluso il corso avanzato per potini

Sono più di trenta, provenienti da varie zone d'Italia, gli aspiranti potini che hanno concluso il corso avanzato per potatura dell'olivo

CASCIANA TERME LARI — Pronti a cimentarsi professionalmente con forbici e seghetti, i trenta e più potini titolati ieri a conclusione del corso avanzato per potatura e coltura olivicola organizzato dal Comitato Gocce d'oro di Casciana Alta.

Una due giorni dove si è parlato di basi e scelte per la potatura, forme di allevamento, obiettivi della potatura di allevamento, di produzione e di ristrutturazione, ma anche di attrezzature e macchine per l’esecuzione della potatura e accorgimenti per una potatura in sicurezza, tecniche di semplificazione per velocizzare e semplificare l’esecuzione della potatura.

Alla teoria ha fatto seguito pratica nel campo.

Il corso adatto a tutti, era rivolto in particolar modo a coloro che avevano frequentato corsi base di potatura organizzati con successo ogni anno, sin dal 2011, dal Comitato.

Il corso si è svolto presso il frantoio dei fratelli Caprai a Casciana Alta, docente il professor Franco Famiani, professore associato presso il dipartimento di scienze agrarie e ambientali della facoltà di agraria dell’Università degli studi di Perugia, ricercatore, collaboratore e consulente in progetti internazionali sull’olivo, già presidente della giuria del campionato nazionale di potatura a vaso policonico “Forbici d’oro”.

Tra i diplomati “potini” Michela, rappresentante del gentil sesso, Renato proveniente da Roma, oltre a corsisti provenienti dall’Emilia Romagna, da Grosseto e altre parti della Toscana.

Ai corsisti è stato rilasciato un attestato di partecipazione.