Rally di Casciana, la gara è solo il sabato

Il giorno dopo ci sono le elezioni, l'edizione 38 della manifestazione sportiva si terrà a porte chiuse per il rispetto delle norme anti-covid

CASCIANA TERME LARI — Il Rally di Casciana Terme è una delle poche gare rimaste in Toscana dopo la ripresa agonistica post emergenza epidemiologica da Covid-19.

La gara si svolge solo sabato 20 settembre in quanto alla domenica è prevista la consultazione elettorale regionale.

Sono due le prove speciali in programma, da ripetere tre volte, le stesse proposte nel 2019. Confermata la validità del Trofeo Rally Toscano. Le iscrizioni sono aperte fino al 9 settembre.

La gara partirà ed arriverà nella stessa location del passato, quindi in Piazza Garibaldi a Casciana Terme.

Partenza ed arrivo saranno a Casciana Terme, il Parco di assistenza a Peccioli, il riordinamento sarà, come lo scorso anno, nel piazzale Conad di Capannoli e le due “piesse” saranno la “Casciana Terme” di Km. 5,500 e la “Monte Vaso” di Km. 12,890.

La gara sarà a porte chiuse. Il che significa che "lungo le prove speciali non sono previste zone specifiche per il pubblico e che tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza del pubblico. Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale addetto ai lavori, con possibili limitazioni previste anche per gli operatori media".