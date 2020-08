Il 38° Rally di Casciana Terme a porte chiuse

E' una delle poche gare rimaste in Toscana dopo la rimodulazione del calendario a causa dell’emergenza Covid-19. Ha validità nazionale

CASCIANA TERME LARI — Il 38esimo Rally di Casciana Terme si disputa anche nell'anno della pandemia da Covid-19. Si tratta di una delle poche gare rimaste in Toscana e ha validità nazionale. La corsa sarà a porte chiuse, ciò significa "che lungo le prove speciali non sono previste zone specifiche per il pubblico e che tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza del pubblico".

Inoltre "il parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale addetto ai lavori, con possibili limitazioni previste anche per gli operatori media".

La corsa è tutta al sabato in quanto la domenica ci sono le elezioni regionali. Due le prove speciali in programma, da ripetere tre volte. Confermata la validità del Trofeo Rally Toscano, di cui il Rally di Casciana è la quarta prova.

Gli organizzatori hanno spiegato che "è stato disegnato un percorso ispirato alla tradizione insieme ad una logistica snella, ricalcando in ampia parte l’edizione del 2019, che riscosse molti consensi favorevoli".

L'edizione 2019 è stata vinta da Senigagliesi-Lupi con una Skoda Fabia R5, davanti a Benevenuti-Manfredi (idem) e terzi Della Maggiora-Favali (idem).

"In questo 2020 il programma di impegni per gli equipaggi e le squadre è molto agevole, si è cercato di impegnare tutti per il minor tempo possibile e far vivere le particolarità e le caratteristiche del territorio, soprattutto pensando di sfruttare bene il fine settimana anche con il benessere dato dalle terme di Casciana".

Partenza ed arrivo saranno a Casciana Terme, il Parco di Assistenza a Peccioli ed il riordinamento sarà come lo scorso anno nel piazzale Conad di Capannoli. Le due “piesse” saranno la “Casciana Terme” di Km. 5,500 e la “Monte Vaso” di Km. 12,890.

Programma:

Giovedì 20 agosto 2020 Apertura iscrizioni

Mercoledì 9 settembre 2020 Chiusura iscrizioni

Domenica 13 settembre 2020

Ore 17-20 Distribuzione targhe e numeri di gara ai Referenti dei Team presso Centro Accrediti Presso Terme di Casciana Piazza Garibaldi Casciana Terme (PT)

Ore 18,30 - 21,30 Ricognizioni con vetture di serie

Venerdì 18 settembre 2020

Ore 10 -12 e 14 - 19 Distribuzione targhe e numeri di gara ai Referenti dei Team presso Centro Accrediti Presso Terme di Casciana Piazza Garibaldi Casciana Terme (PT)

Ore 14,30-19 Ricognizioni con vetture di serie

Ore 21-24 Verifiche tecniche (presso le rispettive strutture nel parco assistenza).

Sessione riservata ai concorrenti iscritti allo shakedown

Sabato 19 settembre 2020

Ore 7,30-10,30 Shakedown (prima parte prova speciale “Casciana Terme)

Ore 8,30-10 Verifiche tecniche (presso le rispettive strutture nel parco assistenza)

Ore 12,30 Partenza prima vettura

Ore 20 Arrivo prima vettura

Ore 22,30 Pubblicazione classifiche