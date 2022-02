Il saluto commosso alla giovane Beatrice

Si sono svolti i funerali della ragazza rimasta vittima del tragico incidente in via Volterrana a Capannoli. La cerimonia alla chiesa di Perignano

CASCIANA TERME LARI — L'ultimo saluto a Beatrice Tani, la giovanissima ragazza scomparsa nel drammatico incidente avvenuto in via Volterrana a Capannoli, ha raccolto moltissime persone nella chiesa di Perignano. Qui, i familiari, i parenti, gli amici, il suo compagno e tanti che hanno voluto starle vicino hanno partecipato alla cerimonia celebrata da don Matteo, parroco della frazione.



Beatrice, nella serata di sabato 19 Febbraio, avrebbe perso il controllo della sua auto, schiantandosi contro un edificio su via Volterrana, all'angolo con via di Solaia. Purtroppo, per la 21enne, non c'è stato niente da fare. Sull'accaduto, i carabinieri della compagnia di Pontedera stanno continuando a indagare.



Un addio che non potrà mai essere tale per chi ha incontrato Beatrice, una ragazza che ha lasciato dietro di sé centinaia e centinaia di persone che le volevano bene e che continueranno a farlo. Grazie anche al suo lavoro al bar La Rosa dei Venti, a Ponsacco, dove molti hanno potuto conoscerla.



I genitori, Gino e Simonetta, e il fratello Federico, non rimarranno soli: la comunità di Casciana Terme Lari e tutti coloro che hanno condiviso un tratto di vita con Beatrice continueranno a star loro vicini.