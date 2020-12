Discarica Grillaia, Gruppo Zero scrive a Giani

La lettera è indirizzata anche a tutti i consiglieri della Regione Toscana. Si chiede di rivedere la scelta della riapertura della discarica

CHIANNI — Una lettera dal Gruppo Zero indirizzata al governatore Eugenio Giani e a tutti i consiglieri della Regione Toscana, affinché diano seguito alla mozione approvata dal passato consiglio e la giunta toscana riveda la scelta - anche in questo caso della giunta precedente - della messa in sicurezza della discarica della Grillaia. Messa in sicurezza che prevede il conferimento di 270mila metricubi di fibrocemento (eternit), in pratica un annuncio di riapertura della discarica, notizia che ha suscitato le proteste di numerosi cittadini, nonché dei Comuni di Chianni, Lajatico e Terricciola, le manifestazioni e, fra le altre iniziative, la costituzione del Gruppo Zero. Zero per dire zero rifiuti alla Grillaia.

Raccolte oltre 2.000 firme con la petizione “In difesa della bellezza. Chiusura definitiva della discarica La Grillaia in Valdera”, il Gruppo Zero ha scritto in questi giorni ai consiglieri regionali sollecitando il "ritiro della delibera regionale n. 625 del 25 maggio scorso che dispone la riapertura della discarica La Grillaia di Chianni con il conferimento in loco di 270.000 metri cubi di eternit, il famigerato materiale contenente amianto".

"Gruppo Zero - ricordano dallo stesso comitato -, attraverso alcune dimostrazioni pubbliche e gazebo di raccolta firme (ora bloccati dalle restrizioni anti-Covid), ha cercato di condividere con gli abitanti della Valdera la necessità di inviare agli organi istituzionali un chiaro messaggio di opposizione alla riapertura della Grillaia, evidenziando le conseguenze che questa decisione politica produrrà sul territorio, sulla sua economia agricola e turistica e soprattutto sulla salute dei cittadini. Il progetto, a cui la delibera dà il via, prevede infatti il conferimento di materiale altamente pericoloso e investe una discarica già chiusa nel 1998 per motivi ambientali, per cui da ritenersi a tutti gli effetti non idonea a questo scopo".

"La riapertura della discarica di Chianni - ribadiscono i componenti del gruppo - comporterà inoltre per 9 anni la circolazione sulle strade della Valdera di migliaia di camion che trasporteranno rifiuti speciali pericolosi, rendendo la viabilità fortemente a rischio.

Per tutti questi motivi Gruppo Zero invita anche a sostenere il ricorso legale presentato il 1° ottobre 2020 contro la riapertura della discarica di Chianni, sostegno che può essere dato con un contributo economico attraverso la piattaforma web GoFundMe.

Di seguito la lettera che il Gruppo Zero ha inviato a Giani e a tutti i consiglieri regionali.

"Al Sig. Presidente della Regione Toscana

Eugenio Giani

ai Sig.ri Consiglieri del Consiglio Regionale della Toscana



Siamo un gruppo di cittadini dei comuni di Chianni, Laiatico, Terricciola e della Valdera che, con l’occasione del recente avvio della legislatura del nuovo Consiglio Regionale, tiene a porgervi l’augurio per un prossimo proficuo lavoro, utile al benessere della nostra amata Toscana e a ricordarvi in modo particolare le promesse da Voi fatte in campagna elettorale, relative al rigetto del progetto per il conferimento di 270.000 metri cubi di materiale contenente amianto nella discarica La Grillaia, sita nel comune di Chianni.

Siamo pienamente consapevoli delle molteplici problematiche che in questo momento la Regione sta affrontando, ma, non allontanandoci in questo dai temi così attuali di salute ed economia, vorremmo riportare alla Vostra attenzione i seguenti punti, per noi IRRINUNCIABILI, avendo come unico e fondamentale scopo la tutela del nostro territorio e della sua popolazione, nonché della sua economia, fortemente legata ad agricoltura e turismo:

1) La Regione Toscana, deve attivarsi per annullare la Delibera n°625 del 25 maggio 2020, dando seguito alla mozione approvata il 9 Giugno scorso dal Consiglio Regionale

2) La chiusura della discarica deve essere INDEROGABILE e DEFINITIVA.

3) La messa in sicurezza deve avvenire a RIFIUTI ZERO, coinvolgendo pienamente i Comuni interessati.

A tale proposito vorremmo informarvi che in data 1 Ottobre 2020 è stato depositato il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro la riapertura della discarica La Grillaia.

Siamo fiduciosi nel Vostro futuro operato e confidiamo che la discussione sul ritiro della delibera n°625 venga posta presto all’ordine del giorno del nuovo Consiglio Regionale.

Nel momento in cui le migliorate condizioni sanitarie lo permetteranno, saremmo interessati ad un incontro per un ampio confronto con Voi sulla questione.

Distinti saluti.

I 386 cittadini firmatari in allegato ( le restrizioni anticovid non hanno permesso la raccolta di altr firme) uniti ai 2.149 firmatari della petizione online su Change.org “In difesa della bellezza. Chiusura definitiva della discarica La Grillaia in Valdera”.

15 Novembre 2020"

(In allegato 45 fogli di sottoscrizione)