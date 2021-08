Grillaia, il Comune fa "Bozza di trasparenza"

Il Comune di Chianni va avanti sul percorso di dialogo dopo l'annuncio di un incontro tra Belvedere e Nuova Servizi Ambiente

CHIANNI — Il Comune di Chianni, dopo l'annunciato incontro, dopo le ferie estive tra il Gruppo Vergero ( proprietario di Nsa - discarica di Channi ) e la Belvedere ( impianto di Peccioli, vedi articoli correlati ) annuncia di "Aver redatta una bozza di “accordo di trasparenza” da sottoscrivere possibilmente con tutti i soggetti interessati ovvero, Comuni limitrofi, Regione e in particolar modo l’attuale Proprietà o qualunque essa sia in futuro. Nel protocollo sono contenuti e fissati i punti necessari per garantire il controllo in merito all’ esecuzione del progetto approvato o qualsiasi altro intervento di messa in sicurezza e chiusura del sito che possa essere deciso negli incontri annunciati."

Inoltre, aggiunge il sindaco Tarrini, "Abbiamo convocato un tavolo per la fine di Agosto con i sindaci interessati, Terricciola e Lajatico, su cui discutere ed eventualmente integrare, il protocollo in questione e darne pronta e opportuna adesione qualunque sia il soggetto esecutore del progetto, sempre alla luce del possibile confronto che le due società Belvedere ed Nsa vorranno fare".

"Abbiamo richiesto all’attuale proprietà di aderire formalmente senza riserve a quanto dal comune di Chianni (o dai comuni che lo sottoscriveranno) stabilito sul protocollo e di dichiarare la volontà incondizionata alla sola esecuzione del progetto approvato senza interesse a eventuali ampliamenti. Lo stesso sarà fatto eventualmente cambiasse la titolarità."

"Siamo prossimi ad un incarico professionale ad un ingegnere ambientale esperto che tuteli il Comune di Chianni (o i comuni che lo vorranno) in tutte le sedi e in tutte le fasi di controllo ordinarie e straordinarie previste dall’”accordo di trasparenza”, aggiunge Tarrini.

"L’Amministrazione di Chianni ritiene che quanto sopra sia sottoscrivibile, lo ribadiamo, anche nel caso in cui l’ente competente, ovvero la Regione Toscana, vada a rivedere le autorizzazioni rilasciate e si trovino altre forme di messa in sicurezza e chiusura del sito.

Come noto il nostro dovere è quello di vigilare e controllare a tutela dei cittadini, della salute pubblica e di tutto il territorio; questo faremo", conclude il sindaco.