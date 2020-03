Covid-19, Pontedera piange la sua terza vittima

Il triste bilancio delle vittime sul territorio legate al coronavirus si aggiorna con un nuovo decesso. Le morti in provincia di Pisa salgono a 28

PONTEDERA — La morte di una donna di 98 anni di Pontedera, avvenuta nelle ultime 24 ore, costringe ad aggiornare il triste elenco delle vittime del coronavirus. Si tratta della terza vittima pontederese legata all'epidemia Covid-19.

La Regione Toscana riferisce oggi di due nuovi decessi in provincia di Pisa. Oltre alla donna di Pontedera anche un uomo di 85 anni di Pisa. I decessi in provincia salgono così a 28, a 244 quelli in Toscana.

Sono 196 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati in Toscana, a ventiquattro ore dal precedente bollettino, e 13 i nuovi decessi. Da sottolineare, oggi, che sia i nuovi casi che i decessi sono in flessione rispetto a ieri. Per i nuovi casi, si registra oggi l’aumento più basso dall’inizio dell’epidemia: +4,4 per cento. Da mettere in relazione con il notevole aumento di tamponi finora eseguiti: 33,165, di cui 3.066 solo nelle ultime 24 ore.

Nell'area pisana i casi positivi dall'inizio dell'epidemia sono 471. Ad oggi, in Toscana, si contano anche 37 guarigioni virali (i cosiddetti "negativizzati", risultati negativi al test ripetuto per due volte a distanza di 24 ore), e 101 guarigioni cliniche (senza più sintomi ma non ancora negativizzati)