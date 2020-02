Ex lavoratori Piaggio, vertice in Regione

"Non siamo disposti ad accettare soluzioni temporanee, l'unico punto di caduta accettabile sarà l'assunzione a tempo indeterminato per tutti"

FIRENZE — Si è svolto nel pomeriggio l'incontro presso la Regione Toscana, tra una delegazione di ex lavoratori precari della Piaggio (accompagnati dal sindacato Usb) e il consulente per il lavoro Gianfranco Simoncini. Presente anche l'assessore al lavoro del Comune di Pontedera Cocilova.

Usb ha esposto la propria posizione in merito alla vertenza che vede impegnati, ormai da 10 giorni, circa 40 lavoratori ex Piaggio.

"Non siamo disposti ad accettare soluzioni temporanee, l'unico punto di caduta accettabile sarà l'assunzione a tempo indeterminato per tutti gli operai", è stato ribadito

"L'incontro è stato comunque positivo", spiegano da Usb e i rappresentanti della Regione si sono resi nuovamente disponibili a proseguire nel percorso di dialogo affinchè si arrivi ad una soluzione.

"Nel frattempo, i sindacati Confederali, dopo aver duramente attaccato Usb, corrono ai ripari chiedendo un incontro alla multinazionale per cercare di concludere un accordo che li faccia uscire "vincitori". In quel caso potranno pure mettere una firma su un pezzo di carta per salvare la faccia, ma il merito di un'eventuale vittoria resterà solo e soltanto dei lavoratori e delle lavoratrici che hanno deciso di non rassegnarsi. Sarà dell'unico sindacato che le ha sostenute in questa dura battaglia", concludono dal sindacato di base.

Presente all'incontro, come detto, anche l'assessore comunale Carla Cocilova:"Tutti i canali istituzionali sono aperti - ha ricordato - e il percorso proseguirà con un altro incontro che avverrà lunedì prossimo al Ministero dello Sviluppo economico".