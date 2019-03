La Regione sostiene quattro piccoli comuni pisani

Stanziati 145mila euro per interventi urgenti alla viabilità comunale nei territori di Chianni, Guardistallo, Lajatico e Montecatini Val di Cecina.

FIRENZE — Con 2 milioni di euro la Regione Toscana aiuterà 43 Comuni di piccole dimensioni e poco popolati ad effettuare interventi urgenti su strade comunali che hanno bisogno di manutenzione straordinaria.

Il pisano beneficerà di 145.468 euro, per interventi nei comuni di Chianni, Guardistallo, Lajatico e Montecatini Val di Cecina.



Nello specifico, a Chianni: 17.600 euro per la manutenzione della viabilità di accesso all'area scolastica,a Guardistallo circa 30mila euro per la manutenzione straordinaria di via Martiri della Libertà (totale € 36.960), a Lajatico 50mila euro per la manutenzione straordinaria della viabilità comunale, ed a Montecatini Val di Cecina 48.300 euro per lavori di consolidamento del muro di contenimento lungo la strada comunale in prossimità del bivio della Miniera.

"Anche se le strade comunali non sono di nostra competenza - ha spiegato l'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli - siamo ben consapevoli della difficoltà dei Comuni, specialmente di quelli piccoli, a sostenere le ingenti spese necessarie per la manutenzione delle strade. E sappiamo che la condizione del sistema viario è importante, sia per la qualità dei collegamenti che per la sicurezza stradale".

"Dunque - ha concluso Ceccarelli - abbiamo scelto di aiutare, per quanto possibile visto il difficile momento per i bilanci pubblici, i sindaci a realizzare interventi straordinari urgenti, a patto che il Comune sia disposto a cofinanziare l'opera e che questa sia velocemente cantierabile".

La Regione Toscana, in pratica, è disposta a co-finanziare fino all'80 per cento (e comunque non oltre 50mila euro per ciascun intervento) opere che potranno essere cantierate entro il 31 maggio 2019 e delle quali si prevede il collaudo entro il 31 dicembre 2019.

Nella graduatoria per l'assegnazione delle risorse, hanno specificato dalla Regione, è stata data priorità al numero degli abitanti: minore è il numero dei residenti secondo il censimento Istat 2011, maggiore è stato il punteggio assegnato.