Vespa storiche non possono più viaggiare in centro

L'ordinanza anti Vespa arriva nel capoluogo ligure che non è il primo a vietare l'accesso allo scooter Piaggio. Perché? Inquinano troppo

GENOVA — Le Vespa storiche con motore a due tempi, non possono più viaggiare nel centro di Genova. Il perché è facilmente intuibile, i motori sono obsoleti ed inquinano troppo.

Chiamarle ordinanze anti-Vespa non è corretto. L'ordinanza infatti vieta l'accesso ai motori a due tempi.

Quel che è certo è che a Genova, come in altre città, i vecchi modelli Piaggio non potranno più entrare. Provvedimenti contro i motori a due tempi sono stati adottati in Veneto, Lombardia, ma anche in Toscana. Nella nostra regione sono molti i Comuni che hanno dichiarato il divieto assoluto di circolazione ai due tempi.

Ovviamente queste ordinanze stanno creando malumori, visto il numero di appassionati di Vespa che ci sono, in Italia e nel mondo. E, ovviamente, anche a Pontedera dove la Vespa nacque nel 1946.