Granata tornano alla vittoria

3 a 1 sulla modesta e sempre più ultima Giana Erminio. Primo gol su rigore, poi grandi reti di De Cenco e Semprini, allo scadere la rete avversaria

GORGONZOLA (LOMBARDIA) — Il Pontedera segna subito su rigore, 8° minuto, poi subisce i vani attacchi del Giana per gran parte del primo tempo. Ma la ripresa è tutta granata con la 'legnata' da fuori area di De Cenco e col contropiede funambolico di Semprimi che supera due avversari e infila in porta.

Al Giana Erminio non resta che la rete finale di consolazione sulla quale c'è anche il sospetto del fuorigioco.

Oltre a Caponi mancavano Nannini e Benedetti, entrambi con qualche problema, e Maraia punta sul turn over dopo la partita di mercoledì scorso. In difesa rientra Risaliti, sulla fascia va Pavan e in attacco entrano per primi De Cenco e Tommasini, quest'ultimo col merito del tocco di testa che finisce sulla mano alzato di un avversario. Rigore senza discussione e trasformazione di Calcagni.Il primo tempo è bruttino come spettacolo ma i granata che si riscattano subito nella ripresa prendendo le redini del gioco e finalizzandolo di potenza col brasiliano De Cenco e di finezza col subentrato Semprini.

Importante, nel secondo tempo, anche l'ingresso di Bernardini che regge bene il centrocampo con la solita carica agonistica. Con questi vittoria il Pontedera passa di due punti quota 10, conquista il terzo successo in sette partite e prolunga la serie positiva dopo i tre pareggi. Domenica arriva l'Alessandria, avversario importante, ma per ora c'è da godersi questa vittoria e i tre gol.

PONTEDERA Mazzini; Risaliti, Piana, Ropolo; Pavan, Calcagni; Barba (Bernardini dal 46°), Bruzzo (Giuliani dal 68°), Benassai (Cicagna dal 73°); Tommasini (Semprini dal 68°), De Cenco (Negro dall'84°).

MARCATORI Calcagni su rigore all'8°, De Cenco al 56°, Semprini al 70°, Cortesi (Giana) all'88°.