Lavori pubblici, ecco la mappa del 2022

L'amministrazione si concentra su scuola, viabilità, sicurezza e decoro. Barbafieri: "Purtroppo i bandi del Pnrr penalizzano i piccoli Comuni"

LAJATICO — Tutti confermati. Gli interventi che costituiscono il pacchetto di opere pubbliche approvate dall'amministrazione di Lajatico sono tutti previsti per il 2022 e andranno a riguardare la viabilità, la scuola, impianti sportivi e anche il teatro comunale. Per un importo assolutamente non banale, ovvero 775mila euro.



Si comincia da Orciatico, dove per il rifacimento di piazza dei Tenditoi sono stanziati 60mila euro. Anche il capoluogo, ovviamente, sarà interessato da diversi lavori, come per esempio quelli di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del teatro comunale e degli spogliatoi del campo sportivo, per la verità già avviati e soltanto da completare. Per questo, sono stati investiti 100mila euro.



E ancora, sul territorio, sono stati decisi ben 500mila euro per la messa in sicurezza di ponti e viabilità comunale, tra i quali 50mila destinati alla viabilità del Villaggio San Giovanni. Quindi, l'amministrazione ha previsto anche un ulteriore stanziamento per la manutenzione della viabilità di 65mila euro e, infine, l'efficientamento energetico del plesso scolastico di Lajatico, per un costo di 50mila euro.



"Ci siamo concentrati sul miglioramento della fruibilità e della sicurezza delle infrastrutture, senza trascurare il decoro urbano, così importante nei Comuni a vocazione turistica - ha spiegato il sindaco Alessio Barbafieri - siamo però rammaricati dalle modalità con le quali stanno uscendo i bandi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con tempistiche così brevi che penalizzano fortemente i piccoli Comuni, i quali hanno più difficoltà ad avere progetti già pronti per le candidature. Davvero una delusione, visto che la maggior parte dei Comuni italiani hanno una popolazione inferiore ai 5mila abitanti".