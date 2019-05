Turismo, Gherardini punta alla Bandiera Arancione

Marco Gherardini, candidato sindaco di “Palaia in Grande”, presenta il suo programma per rafforzare Palaia come "punta di diamante del turismo verde"

PALAIA — “Il turismo e le eccellenze del territorio - dice Marco Gherardini (Palaia in Grande) - sono la nostra forza per uno sviluppo sostenibile. Con il suo bellissimo territorio, le sue 85 strutture ricettive, oltre 1.000 posti letto, 14 ristoranti e pizzerie, un numero sempre in crescita di presenze turistiche (96.923 nel 2018, +45% sul 2017), Palaia è un pezzo di Toscana che è nell'immaginario del turista, assieme alle nostre produzioni tipiche di eccellenza: tartufi, vini, olio.

Puntiamo al riconoscimento di Comune "Bandiera Arancione" del Touring Club Italiano con un piano di miglioramento per lo sviluppo turistico-ambientale delle nostre località, attraverso riqualificazione di paesi e borghi e il sostegno a botteghe e negozi di prossimità. Per fare di Palaia un vero e proprio brand della ruralità toscana e per migliorare l'accoglienza turistica, continueremo a operare in sinergia con le strutture ricettive, le aziende agricole, le aziende artigiane e le associazioni. Sosterremo l'attività di un sempre più efficiente Ufficio Turistico supportandolo con strumenti quali la Guida Turistica del Comune, il sito web di promozione e l'APP con i percorsi del territorio.

I sentieri saranno dotati di nuova adeguata segnaletica e di alcune aree di sosta. Per quanto riguarda la sentieristica Palaia, che già in passato aveva agito da Comune capofila, ha avuto l'incarico dagli altri Comuni di riprendere e portare a termine il progetto del Grande Percorso Naturalistico (ippovia, mountain-bike e trekking), un anello di circa 150 chilometri che interessa i territori di 16 Comuni. Sarà importante inoltre un lavoro di valorizzazione e recupero delle diverse Fonti presenti, nella logica di accesso per cittadini e turisti.

Non mancherà il nostro impegno per sviluppare la Rete Museale della Valdera al fine di valorizzare ancor più il Museo della Civiltà Contadina di Montefoscoli, dando continuità al percorso di supporto portato avanti in questi anni. Riteniamo importanti gli eventi di promozione del territorio e delle produzioni tipiche, eventi da valorizzare, a partire dalla Mostra Mercato del Tartufo, anche in collaborazione con Camera di Commercio di Pisa all'interno del progetto “Terre di Pisa", favorendo la partecipazione di Buyers alle manifestazioni. Supporteremo certamente l'attività delle imprese artigiane e delle aziende agricole affinché queste possano usufruire delle misure regionali di sostegno”.