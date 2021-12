11Lune d'Inverno, Palazzo Senza Tempo protagonista

Ritorna in presenza l'edizione 2021-2022, dopo lo stop del 2020 causa pandemia. Nuova collaborazione con Ente Nazionale Giovanni Boccaccio di Certaldo

PECCIOLI — La Valdera è in fermento per il ritorno di 11Lune d’Inverno, evento molto atteso delle vacanze natalizie.

Dopo l’edizione online 2020, a causa della pandemia di Covid-19, si torna nelle piazze e nelle strade per la nona edizione.

Si parte, come da tradizione per Santo Stefano, domenica 26 Dicembre e si bissa giovedì 6 Gennaio, per la Befana.

Un’importante novità caratterizza l’edizione 2021/2022. Palazzo Senza Tempo ospiterà alcuni eventi della rassegna, diventando palcoscenico per lo spettacolo di chiusura di entrambe le giornate. Importante quest'anno la nuova la collaborazione con l’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio di Certaldo che proporrà una lettura animata di alcune novelle tratte da Decameron.

Il programma di 11Lune Inverno 2021-2022

Dopo la conduzione dell’edizione online, protagonista anche quest’anno è Marco Martinelli con uno show tra chimica e musica. Martinelli infatti si divide tra scienza e spettacolo sin da bambino, e in questi anni il suo progetto è creare una sintesi di questi due mondi che ha dentro. Si è laureato con lode presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa in Biotecnologie Molecolari e Industriali dove, dopo il dottorato di ricerca in Biotecnologie Vegetali, è attualmente ricercatore. Parallelamente al suo percorso di studi ha avviato un percorso discografico con l'etichetta discografica Suoni Dall'Italia di Mariella Nava e Antonio Coggio.

Marco Martinelli

Confermata la collaborazione con Cristoforo Moretti che dopo aver portato in mostra a Peccioli i disegni di Gino Gavioli, e 50 biglietti augurali di Mario Bortolato, in arte Bort, proseguirà con due laboratori creativi di Dario Cestaro, artista veneziano che ha iniziato la sua carriera prima come scenografo teatrale, poi come designer di giocattoli presso l'azienda Mattel.

Come ogni anno anche l’Accademia Musicale Alta Valdera propone due laboratori, uno sul mondo della Disney, e uno dedicato ai cartoni animati tratti dal libro “Il Castello delle note”, tradotto in inglese e spagnolo durante il lockdown.

Nuova nell’ambito di 11Lune d’Inverno la collaborazione con Tagete Edizioni, e la partecipazione di Aziz Fuad, un artista tra i più interessanti del panorama fiorentino. Nato in una città antichissima nel cuore del Kurdistan, Arbil/Irak, nel 1951. Fin da piccolo ha avuto dentro di sè la passione per l’arte. Ha studiato, infatti, presso l’Accademia di Belle Arti di Baghdad fino al 1974. Ha deciso, poi, di venire in Italia e si è iscritto all’Accademia di Belle Arti di Roma e poi di Firenze, dove ha conseguito la laurea. Pittore, scultore, da alcuni anni lavora anche come autore e illustratore di albi e libri per l’infanzia. Ha realizzato numerose mostre personali e collettive sia in Italia che all’estero e ha pubblicato numerosi libri presso molte case editrici italiane.

Michele Quirici

Non poteva mancare un’attenzione particolare rivolta al mondo animale, con la presenza dell’Associazione FAS Cinema che, in collaborazione con il Centro ippico a.s.d.s. Liberamente Natural, proporrà, visto il grande successo per il secondo anno, un percorso dove i bambini potranno cavalcare i pony.

Inoltre, numerose le associazioni locali che hanno collaborato al programma di 11Lune d’Inverno proponendo interessanti attività, la Filarmonica di Peccioli, Mondobimbi onlus, gli Arcieri storici di Peccioli, l’Associazione Astrofili Alta Valdera, la Pro Loco, i Commercianti di Peccioli, l’Associazione Noi per Voi. Un’intera comunità si è messa all’opera per offrire ai bambini di tutte le età due pomeriggi di divertimento e intrattenimento senza tempo. Il pomeriggio sarà allietato da spettacoli di strada, laboratori, attività ludico didattiche all’interno dei Musei, letture e spettacoli per i piccoli alla Biblioteca Comunale, un mercatino artigianale, letture, racconti e merende nelle varie attività commerciali.

Simone Valeri

Per l’edizione 2021/2022 i partecipanti di 11Lune d’Inverno riceveranno una card magnetica e uno speciale gadget.

Per il sesto anno il disegno utilizzato per la campagna promozionale è del pecciolese Riccardo Burchielli, artista nel campo dei fumetti e delle illustrazioni che lavora per le più importanti case editrici internazionali.

Alessio Mattolini