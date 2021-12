Ultimo capitolo di "A Natale libri per te"

Si conclude la rassegna al Palazzo Senza Tempo con la presentazione del romanzo "In balia", di Marianna Aprile. Continuano gli sconti sui libri

PECCIOLI — Alle 18, al Palazzo Senza Tempo, si conclude la rassegna "A Natale libri per te", curata dal direttore de Il Post Luca Sofri e che ha coinvolto lettori e librerie dall'8 Dicembre a oggi. A chiusura delle quattro giornate ci sarà la giornalista Marianna Aprile, che presenterà il suo romanzo d'esordio, "In balia".



Nelle scorse giornate, hanno raccontato i propri libri Lilli Gruber, Tonia Mastrobuoni ed Ezio Mauro, che ha aperto la rassegna insieme proprio a Sofri.



Inoltre, allo store temporaneo allestito per l'occasione, sarà possibile acquistare libri da otto librerie aderenti con sconti dal 50% (per i residenti di Peccioli) al 30% (per i residenti dei Comuni vicini: Lajatico, Terricciola, Capannoli, Palaia, Casciana Terme Lari, Chianni, Ponsacco, Pontedera).



Per questa giornata di chiusura, il Palazzo Senza Tempo rimarrà aperto al pubblico con orario 10-13 e 15-19.