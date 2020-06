Covid, zero nuovi positivi, cambiano i dati

In provincia di Pisa 925 casi Covid dall'inizio dell'epidemia e 89 decessi. Sono i nuovi dati della Regione, aggiornati in base alla residenza

PISA — Da oggi Ministero della Salute e Regione hanno modificato il sistema di rilevazione dei dati sulla diffusione del Covid-19. I casi positivi non sono più indicati secondo la provincia di notifica, bensì in base alla provincia di residenza o domicilio delle persone risultate positive. La Regione ha quindi ricalcolato i casi in base a questo nuovo criterio ma la cosa più importante è che, anche nelle ultime 24 ore come nei giorni scorsi, non sono stati rilevati nuovi contagi a Pisa e provincia.

In provincia di Pisa, in base ai nuovi dati della Regione, i casi Covid emersi dall'epidemia sono stati 925 (con l'altro criterio, utilizzato fino a ieri, i casi in provincia di Pisa erano 900). Fra questi la maggioranza delle persone sono già guarite e non più positive, mentre sono 89 quelle decedute (in questo caso il numero è identico a quello di ieri).

In Toscana sono 10.222 i casi di positività al Coronavirus emersi fino ad oggi, 5 in più rispetto a ieri. I guariti sono 8.791 (l’86 per cento dei casi totali), i toscani che non ce l'hanno fatta sono stati 1.101 (uno in più rispetto a ieri, una donna di 96 anni di Siena).

Gli attualmente positivi in Toscana sono oggi 330, 31 dei quali necessitano di ricovero (5 in più di ieri). Di questi soltanto 5 si trovano in un reparto terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri, meno 16,7%). E' il punto più basso dal 5 marzo 2020 per le terapie intensive.