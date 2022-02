Covid, 191 nuovi contagi e 4 decessi nel Pisano

Il dettaglio delle nuove positività al coronavirus Sars-Cov2 rilevati giornalmente in provincia di Pisa e comunicati oggi, venerdì 25 Febbraio

PISA — Sono 191 i nuovi "casi Covid" accertati nelle ultime 24 ore in provincia di Pisa, che oggi conta anche altri 4 decessi di persone colpite da Covid-19. Questa la ripartizione dei nuovi positivi per ambito territoriale e Comuni di residenza (in ordine per tasso di incidenza giornaliera sulla popolazione):

Area pisana 99 casi: San Giuliano Terme 20, Cascina 26, Vicopisano 5, Vecchiano 6, Pisa 40, Crespina Lorenzana 2;

Valdera 58 casi: Buti 5, Bientina 7, Santa Maria a Monte 9, Pontedera 17, Calcinaia 6, Ponsacco 7, Casciana Terme Lari 5, Terricciola 1, Capannoli 1;

Alta Valdicecina 11 casi: Casale Marittimo 2, Montescudaio 2, Montecatini Val di Cecina 1, Castelnuovo di Val di Cecina 1, Volterra 4, Pomarance 1;

Comprensorio del Cuoio 23 casi: Montopoli in Val d'Arno 6, Castelfranco di Sotto 6, Santa Croce sull'Arno 5, San Miniato 6.

In Toscana, sempre nelle ultime 24 ore, sono stati individuati 2.587 nuovi contagi da coronavirus Sars-Cov2 e 32 decessi, relativi a 6 uomini e 26 donne con un'età media di 82,6 anni.

I toscani ricoverati con Covid-19 oggi scendono a 922 (41 in meno rispetto a ieri), di cui 65 in terapia intensiva (4 in meno). Nei due ospedali di Pisa, Santa Chiara e Cisanello, i ricoverati scendono a 92 (6 in meno rispetto a ieri), 8 dei quali sono assistiti in terapia intensiva (numero stabile).