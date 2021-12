Covid, 66 nuovi contagi nei Comuni pisani

Il dettaglio per Comune di residenza delle nuove positività al coronavirus giornaliere accertate in provincia di Pisa dalle aziende sanitarie

PISA — Sono 66 i nuovi contagi da Covid-19 rilevati in provincia di Pisa nell'arco delle ultime 24 ore. Si tratta di un numero leggermente inferiore alla media degli ultimi giorni. Questa la ripartizione per ambito territoriale e Comune di residenza dei nuovi casi di positività al coronavirus:



Area pisana 39 casi (Fauglia 3, Santa Luce 1, Pisa 21, Vecchiano 2, Cascina 7, San Giuliano Terme 4, Vicopisano 1), Valdera 14 casi (Lajatico 1, Santa Maria a Monte 6, Terricciola 1, Ponsacco 3, Bientina 1, Calcinaia 1, Pontedera 1), Valdicecina 6 casi (Castellina Marittima 2, Casale Marrittimo 1, Pomarance 2, Volterra 1), Comprensorio del Cuoio 7 casi (Montopoli in Val d'Arno 3, Santa Croce sull'Arno 2, Castelfranco di Sotto 1, San Miniato 1).

In Toscana, nell'arco delle ultime 24 ore, sono stati rilevati complessivamente 831 nuovi casi di positività al virus e 5 decessi di persone colpite da Covid-19, nessuna delle quali era residente in provincia di Pisa.

I toscani ricoverati per Covid oggi sono 342 in tutto (19 in più rispetto a ieri), 47 delle quali necessitano di assistenza in terapia intensiva (2 in meno).