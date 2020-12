Covid, la provincia di Pisa conta altri 7 morti

Variante inglese, Rezza (ISS): «Più trasmissibile ma non sembra incida su gravità clinica e vaccino»

Ancora numeri che fanno preoccupare: tornano sopra 50 le positività al coronavirus rilevate nelle ultime 24 ore nel Pisano su 563 in Toscana

PISA — Altre sette morti collegate al Covid-19 e 64 nuove positività al coronavirus, questi i dati di oggi dell'epidemia di coronavirus per la provincia di Pisa riportati dal bollettino quotidiano della Regione Toscana. Le ultime vittime pisane sono uomini e donne di età compresa fra i 72 e i 93 anni, hanno fatto sapere dalla Ausl Toscana nord ovest.

I nuovi contagi sono in risalita nel Pisano: ieri erano ne erano stati accertati 46, due giorni fa 38. Con i 64 odierni viene aggiornato a 16.385 il numero delle positività al coronavirus emerse nella provincia pisana dall'inizio dell'epidemia, mentre il conteggio delle vittime arriva a 403.

Questa la ripartizione dei nuovi casi, per ambito e Comune di residenza, come riferiti dalle Ausl: Ambito pisano 21 casi (Cascina 7, Pisa 13, San Giuliano Terme 1), Valdera e Valdicecina 28 casi (Buti 4, Calcinaia 6, Capannoli 1, Casciana Terme Lari 4, Peccioli 1, Ponsacco 1, Pontedera 10, Santa Maria a Monte 1), Comprensorio del Cuoio 15 casi.

Quella di Pisa, con 3.910 casi su 100mila abitanti, si conferma da settimane la seconda provincia in Toscana per numero di casi in rapporto alla popolazione, dietro la provincia di Prato (3.967). Il dato pisano è superiore sia alla media toscana, oggi salita a 3.153, sia a quella quella italiana, che è di circa 3.299 casi ogni 100mila abitanti.

Tornano ad aumentare anche i ricoveri ospedalieri. Nei reparti Covid-19 degli ospedali di Cisanello e Santa Chiara oggi si contano 111 persone contro le 103 di ieri, 19 quelle assistite in terapia intensiva. All’ospedale Lotti di Pontedera 28 i ricoverati, di cui 1 in Terapia intensiva.

Numeri di contagi e decessi in risalita anche in Toscana: nelle ultime ore sono stati contati 563 nuovi casi e 35 decessi. Per leggere il bollettino Covid-19 della Regione Toscana con i dati di oggi cliccare qui.