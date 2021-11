Coronavirus, 50 nuovi casi in provincia

I contagi rilevati tra ieri e oggi sono distribuiti tra l'area Pisana, l'alta Val di Cecina, la Valdera e il comprensorio del Cuoio

PISA — 50 contagi tra l'area Pisana, l'alta Val di Cecina, la Valdera e il comprensorio del Cuoio. Sono le nuove positività al Coronavirus accertate nelle ultime 24 ore in provincia di Pisa, così distribuite: 31 nella zona Pisana (Pisa 15, Cascina 8, Vecchiano 2, Fauglia 1, Crespina Lorenzana 2, Vicopisano 2, San Giuliano Terme 1), 2 tra i comuni dell'Alta Val di Cecina (Montescudaio 1, Pomarance 1), 11 in Valdera (Pontedera 1, Santa Maria a Monte 3, Casciana Terme Lari 2, Calcinaia 2, Ponsacco 2, Bientina 1) e 6 nel Comprensorio del Cuoio (San Miniato 4, Montopoli in Val d'Arno 1, Castelfranco di Sotto 1).

Il dati sono quelli diffusi dalla Regione e anticipati dal governatore Eugenio Giani attraverso i suoi canali social. In Toscana, tra ieri e oggi, sono stati rilevati 373 nuovi positivi, individuati sulla base di 28281 test (tamponi molecolari e test rapidi). Il tasso dei nuovi positivi è dell'1,32%. Sulle prime diagnosi è del 4,4.