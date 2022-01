Covid, dal monitoraggio altri 1108 positivi

Tanti sono i casi di Coronavirus accertati nelle ultime 24 ore in provincia di Pisa. Il bollettino aggiornato e la mappa dei contagi

PISA — All'esito dei tamponi analizzati nelle ultime 24 ore, sono stati 1108 i residenti in provincia di Pisa ad essere risultati positivi al Coronavirus. Il dato emerge dal report sanitario che fotografa l'andamento dell'epidemia sul territorio toscano e provinciale.

Le oltre mille positività emerse in provincia di Pisa rientrano tra i 10528 nuovi casi accertati in Toscana.

559 sono i contagi emersi nelle ultime 24 ore tra i comuni dell'Area Pisana (Santa Luce 6, Cascina 153, Vecchiano 35, Fauglia 10, Pisa 243, Vicopisano 23, Calci 16, San Giuliano Terme 62, Crespina Lorenzana 10, Orciano Pisano 1), 308 in Valdera (Santa Maria a Monte 49, Calcinaia 42, Capannoli 18, Ponsacco 40, Buti 14, Terricciola 11, Lajatico 3, Chianni 3, Bientina 19, Pontedera 65, Casciana Terme Lari 27, Palaia 9, Peccioli 8), 157 nel Comprensorio del Cuoio (Castelfranco di Sotto 35, Montopoli in Val d'Arno 28, San Miniato 67, Santa Croce sull'Arno 27), 84 in Alta val di Cecina (Montecatini Val di Cecina 17, Guardistallo 7, Castellina Marittima 8, Montescudaio 8, Riparbella 6, Casale Marittimo 3, Monteverdi Marittimo 2, Volterra 21, Pomarance 11, Castelnuovo di Val di Cecina 1).