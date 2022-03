Covid, 261 nuovi casi e tre decessi

In provincia di Pisa, nelle ultime 24 ore, sono stati accertati 261 nuovi casi di positività al coronavirus. I contagi Comune per Comune

PISA — Sono 3 i decessi e 261 i nuovi "casi Covid" rilevati in provincia di Pisa nelle ultime 24 ore. Questa la suddivisione delle nuove positività al coronavirus Sars-Cov2 per ambito territoriale e Comune di residenza (in ordine decrescente per tasso di incidenza sulla popolazione):

Area pisana 148 casi: San Giuliano Terme 28, Vicopisano 7, Calci 5, Cascina 32, Pisa 64, Vecchiano 8, Fauglia 2, Crespina Lorenzana 2;

Valdera 79 casi: Lajatico 2, Chianni 2, Bientina 11, Buti 7, Calcinaia 15, Ponsacco 16, Terricciola 3, Casciana Terme Lari 6, Palaia 2, Pontedera 12, Capannoli 2, Santa Maria a Monte 1;

Alta Valdicecina 13 casi: Monteverdi Marittimo 1, Riparbella 2, Pomarance 6, Casale Marittimo 1, Montescudaio 1, Volterra 2;

Comprensorio del Cuoio 21 casi: Castelfranco di Sotto 7, Montopoli in Val d'Arno 5, San Miniato 7, Santa Croce sull'Arno 2;

In Toscana, sempre nelle ultime 24 ore, sono stati rilevati complessivamente 2.751 nuovi casi di positività al virus e 15 decessi (7 uomini e 8 donne con un'età media di 86,9 anni).